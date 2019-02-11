中美貿易談判之際　路透：2美艦駛往南海美濟礁12海里內

▲南沙群島美濟礁。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美中今（11）日展開新一輪的貿易談判，正值敏感時機，《路透》則引述不具名的美國官員指出，2艘美國軍艦今日駛向中國在南海的美濟礁。美國海軍第7艦隊發言人杜斯（Clay Doss）表示，所有行動都有符合國際法，美國將在國際法所允許的任何地方飛行、航行與營運。

《路透》報導，一名美國官員表示，2艘美國軍艦11日在南海附近航行，正值世界兩大經濟體關係緊張時期，此舉可能觸怒北京。不願透露姓名的官員補充，這2艘美軍驅逐艦駛入南沙群島美濟礁（Mischief Reef）12海里範圍之內。

據了解，2艘軍艦分別是「史普魯恩斯號」（USS Spruance）、「普雷貝爾號」（USS Preble）。杜斯告訴CNN，此舉是為了挑戰「過度的海事要求」，同時保持利用受到國際法規管轄的水道，所有行動都按照法規，證明美國將在被允許的任何地方展開行動，不管是南海還是其他地方都一樣。

路透指出，北京與華府陷入貿易戰中，雙方試圖在3月1日期限截止前達成協議，美國屆時可能對價值2000億美元的中國產品徵收關稅，從10％增加到25％。美中間不斷升級的緊張局勢，使兩國損失數十億美元，擾亂全球的金融市場。

美國指責北京在有爭議的島嶼安裝導彈以及其他軍事裝備。美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）本月初表示，類似的情況有所增加，「武器系統越來越複雜，因此我們正密切關注。」