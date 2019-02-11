用「2公尺巨蛇」纏身逼供！　印尼警偵訊竊盜犯出奇招

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印尼網路最近瘋傳一則影片，內容是印尼警方把一條長逾2公尺的巨蛇，來偵訊一名竊盜男嫌。男子被纏繞在身的蛇嚇得不停尖叫與求饒，一旁的員警則是哈哈大笑。影片公開後，立刻引起一陣熱議，警方也隨即針對此事致歉。

根據《ABC News》報導，人權律師薇若妮卡（Veronica Koman）8日在推特分享一支影片，畫面中只見身穿紅衣與牛仔褲的男子被銬銬住，坐在地上，脖子上則掛著一條至少2公尺的巨蛇。由於巨蛇的頭部不斷在男子身後舞動，嚇得他全身僵硬，緊閉雙眼，露出痛苦的神情。

這時候負責審問他的一名查亞維查亞（Jayawijaya）警局員警，突然抓起蛇的尾巴，朝著男子的臉部步步逼近，同時一邊逼問男子「你到底偷了多少次手機」，讓他怕得不停扭頭，發出尖叫聲。

▲ 員警在偵訊偷竊嫌疑犯時，先將巨蛇放在他肩上，再以蛇尾逼近他。（圖／翻攝自Veronica Koman推特）

薇若妮卡提到，這名男子是來自巴布亞新幾內亞的原住民，因為被懷疑偷竊手機，才會受到員警的訊問。不過，這樣的訊問方式不但違反了警察政策及法律，更可說是場殘忍的拷問、酷刑，「員警這樣的舉動似乎是對原住民的一種歧視，畢竟這樣針對原住民的類似行為早已經不是第一次發生。曾經主張讓『巴布亞省』（Papua）從印尼獨立的全國委員會，之前已有一名成員薩姆（Sam Pokon）在1月份被捕後，遭到不人道的毆打、虐待，最後被關入一間有蛇的牢房中。」

影片曝光引發輿論後，查亞維查亞警局局長托尼（Tonny Ananda Swadaya）回應，雖然這條蛇不具有毒性，但以這樣的方式訊問嫌疑犯實在相當抱歉。負責的員警目前已經接受了道德培訓，並被轉調到其他單位。

不過對於薇若妮卡所說的「毆打、虐待嫌疑犯」，警方則堅決否認有做出這些舉動。