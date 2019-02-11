2男性侵12歲男孩後割喉肢解　葉門公開槍決引百人圍觀「手機狂拍」

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▲ 執法人員將槍口抵在死刑犯背上。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

數百名葉門民眾於7日聚集在港口城市亞丁（Aden），在廣場上圍成一圈、高聲喧鬧。人群的中心是2名將被處決的死刑犯，他們2018年因在公共場合綁架、性侵並殺害一名12歲男孩被定罪。當執法人員舉起槍，人們也紛紛舉起手機，錄下公開行刑的畫面。

英國《每日郵報》報導，28歲的里法特（Wadah Refat）和31歲的卡利（Mohamed Khaled）在2018年5月性侵並謀殺名為薩阿德（Mohamed Saad）的12歲男孩。案發當時，薩阿德在其中一名歹徒家附近玩耍，沒想到2人突然出現，將他拖進家中性侵得逞。

▲▼ 民眾聚集圍觀；執法人員在行刑前餵死刑犯喝水。（圖／路透社）

根據西班牙《世界報》取得的法庭文件，薩阿德遭到性侵後不斷哭喊、乞求幫助；里法特和卡利無法讓他安靜下來，其中一人便抓起一把刀，割斷他的喉嚨，因此被判處死刑。據悉，還有一名33歲婦女因幫助2名歹徒分屍而被判死刑，但行刑日因懷孕而延後。

《每日郵報》指出，葉門是全世界人均死刑率最高的國家之一，而槍決是最常見的方法。伊斯蘭教法是葉門所有法律的立法來源，犯下謀殺、性侵和恐怖主義犯罪者最高可判處死刑。