綁架3日人勒索280萬　韓男嫌泰國落網「拘留所心臟麻痺猝死」

▲ 南韓男嫌在泰國警察局拘留所突然死亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓一名男子涉嫌在泰國綁架3名日本人，向其家人勒索鉅額贖金，過程中還不斷加以毆打，後遭當地警方逮捕。近來有外媒報導，嫌犯2月初在接受調查的過程中，於泰國警察局身亡，消息曝光後引起各界關注。

日本《朝日電視台》報導，泰國警方11日宣布，依非法滯留、擄人勒贖等罪嫌被逮的南韓27歲黃姓嫌犯在警察局突然心臟麻痺身亡。黃男2018年9月透過交友網站結識一名24歲日本女子，後將該名女子、她21歲的弟弟及弟弟的同齡友人等3人監禁在曼谷一間公寓內，不斷毆打及威脅，更從人質的家人手中獲取1000萬日元（約新台幣281萬）贖金，2019年1月28日落網。

南韓《韓聯社》援引泰國警方及當地使館說法指出，黃男2日被人發現昏倒在警察局拘留所內，雖緊急送醫治療，仍在1小時後氣絕身亡，初步判斷死因為充血性心力衰竭引發的心臟麻痺。為掌握確切死因，警方正深入調查，但驗屍結果需等到45天後才會出爐。

南韓駐泰國大使館得知此消息後，首先通知黃男家屬，也和當地警方一同調閱拘留所監視器影像，確認黃男被拘留期間並未遭受暴行。