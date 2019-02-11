川金二會聚焦「棄核第一步」廢棄寧邊核設施　經濟制裁成變數

▲ 金正恩與川普2018年6月於新加坡舉行歷史性峰會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩的第二次峰會敲定於27及28日在越南河內舉行，預計將優先商討「廢棄寧邊核設施」的後續措施相關方案。《韓聯社》綜合外交人士11日說法報導，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）6至8日間出訪平壤，與北韓國務委員會對美特別代表金赫哲（김혁철，音譯）會面期間，便是針對此議題交換意見。

根據美國及南韓間的協議，北韓棄核的第一步為廢棄寧邊核設施，接著提交除寧邊以外的核設施清單，最後階段便是完全的無核化；而此次「川金二會」的焦點即為廢除寧邊核設施。美方也堅持，銷毀寧邊核設施後，必須由專家進行驗證。平壤當局則尚未對此發表具體立場，預計在下周將登場的協商結束後就會明朗。

報導提到，此問題的癥結點即為經濟制裁。觀測指出，北韓要求緩解經濟制裁，做為廢除寧邊核設施的交換條件。美方則認為，終戰宣言、擴大人道救援、開設聯絡辦公室等措施尚可接受，但緩解經濟制裁一事，需待北韓的無核化達到「不可逆」的標準後才能正式討論。

但畢根曾提到，出訪北韓「有豐富的成果」，可見平壤當局並未堅持「除了緩解制裁，一律免談」的強硬立場。分析指出，若北韓積極履行無核化，美國也會擴大豁免制裁的規模，有彈性的給予北韓酬賞。