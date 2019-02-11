12歲女孩甜笑50秒念完「全世界最長姓名」！1000字母驚呆觀眾　　

▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

想認識一個人通常會先問姓名，但如果對方名字共有1000字，不管是誰可能都會覺得傻眼。事實上早在1997年，美國真的有位可愛小女孩擁有「全世界全長的姓名」，由1000多個字母組成，全部郎讀完就要花費50多秒！

根據Oprah Mag報導，美國知名脫口秀節目「歐普拉·溫芙蕾秀」（The Oprah Winfrey Show）於1997年邀請一對母女上節目，當時影片中年僅12歲、有著甜美笑容的小女孩，正是有著「全世界最長的姓名」的紀錄保持人。節目組還特地用6秒的跑馬燈秀出女孩姓名，沒想到之後主持人歐普拉（Oprah）請女孩自我介紹時，她耗費了50秒才順暢地唸出自己的姓名，驚呆歐普拉以及現場的觀眾。幸運的是，她可以接受在學校的大家簡稱她珍米（Jamie）。

▼ 珍米花了50秒念完由1000多個字母組成的姓名。（圖／翻攝自Youtube／OWN，下同。）

▼ 當時歐普拉聽到後露出不敢相信的表情。

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當時歐普拉露出震驚的表情，馬上困惑地問珍米母親「你在想甚麼」，沒想到女孩母親毫不猶豫地回答，因為她必須確保女兒姓名是「獨一無二」，而且是可以破金氏世界紀錄的，她可是花了6年才想出來名字，並從國家、城市和電影中找尋靈感來源。

雖然這集節目早在1997年播出，然而最近卻在Youtube上引起許多人轟動，迄今已吸引超過1.5萬則留言。其實2016年也有一位非洲男子「ovuvuevuevue enyetuenwuevue ugbemugbem osas」因為名字太長而爆紅，讓當時訪問的攝影師相當傻眼。

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