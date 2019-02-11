潦草代表創造力！　日研究：字跡像鬼畫符的都是天才

▲左邊字跡不好看，依舊順利考上東京大學。（圖／翻攝自YouTube／林先生が驚く初耳学，下同）



國際中心／綜合報導

不少亞洲父母從孩子小時候就會特別訓練字跡，要求寫出來的字要整齊又優美，不過，日本補教名師林修長期觀察發現，「字跡美醜和學習能力沒有直接相關」，而且通常表現越優秀的孩子字跡會越醜。

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▲以「字跡美醜」和「知識整理能力」當成XY軸劃分出4個象限，字跡醜、功課好的孩子比字跡美、功課好的孩子多。

林修不只有豐富的教育經驗，同時還是《林先生が驚く初耳学！》的主持人，他曾在節目表示，「文字是拿來整理知識用的工具」，即使孩子字醜也不會影響學業表現，反而字越醜越聰明。東京大學也做過相關研究，發現成績排名前3分之1的學生字跡幾乎都很潦草，中後段的學生大部分則是相當工整，主要是成績好的人，他們都把時間花在思考和吸收知識上。

過去有心理學家指出，字跡潦草代表一個人具有創造力，音樂家貝多芬就是因為字太醜，名曲《給特蕾賽》被後人誤讀成《給愛麗絲》，便一直沿用到今天。

▲音樂家貝多芬的字跡也潦草到看不懂。



不過即便如此，字跡端正仍被解讀為一個人細心、尊重，因此重要的書信文件不可過於潦草，而平時的字跡就不必太過苛求了。