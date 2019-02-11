雙胞胎好奇驗DNA　驚獲15個同父異母的兄弟姊妹...

▲雙胞胎驗DNA，驚獲15位兄弟姐妹。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

美國芝加哥一對31歲雙胞胎姐妹，過去這幾年來都和母親相依為命，直到母親過世後，她們開始好奇自己的生父是誰，於是將DNA提交給基因檢測公司，沒想到結局讓她們超錯愕，因為竟然得知自己擁有「15個」同父異母的兄弟姊妹！

據《芝加哥論壇報》報導，這對雙胞胎姐妹摩根（Morgan Richardson）與勞倫（Lauren Richardson），一直都知道自己是母親透過人工受孕所生下來的。單親的她們，當問起母親爸爸到底是誰，母親總會回答「不知道」，而母親在她們16歲時死於乳腺癌，兩人互相扶持長大，但生父的背景也成為了更深的謎團。

四年前，這對雙胞胎在好奇心驅使下，決定將DNA提交給基因檢測公司，想深入了解自己的生父，沒想到四年來，她們竟然陸續得知，自己擁有「15個」同父異母的兄弟姊妹，分別居住在英國、愛爾蘭、德國、法國和東歐。這才讓姐妹倆明白，原來母親是透過「捐精受孕」把她們生下來的。

報導中指出，雙胞胎事後是透過家譜網站與捐精者後代組織尋找到15位兄弟姊妹，她們為了聯繫這些「半個兄弟姊妹」，創建了一個Facebook社團，最後終於在麥卡洛克發現一位可能是他們父親的80歲男子，雖然還不能確定身分，但雙胞胎也期盼表示，「很高興找到線索，希望有一天能順利見到他。」

