川金會在即韓美各退一步！駐軍費卡關數月終定案　285億創新高

▲美國代表提莫西貝茲與南韓代表張元三共同草簽韓美防衛費分擔協議。（圖／南韓外交部官網）

記者王佩翊／綜合外電報導

南韓與美國10日草簽第十次防衛費分擔特別協定，此次協定中，南韓2019年所需負擔的美軍駐韓駐軍費為1兆380億韓幣，首次突破1兆門檻，較去年高出8.2%，最快將在上半年正式上路。此次協定有效期限為一年，意指幾個月後，雙方必須再度進行新協定協商，對南韓也將造成不小壓力。

根據《韓聯社》報導，南韓代表張元三與美國代表提莫西貝茲（Timothy Betts）10日下午2時30分左右於外交部簽屬第十次防衛費分擔特別協定草案。草簽過後，該案將依序由法制處審查，並由國會通過、總統簽屬，最快將於4月正式生效。南韓2018年的分擔金額為9千602億韓幣，此次的駐軍費分攤金額則是由2018年駐軍費乘上南韓年度國防預算增幅率8.2%得出。

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據了解，雙方在進行草簽前歷經數次艱辛協商，為了在年內達成共識，以盡快簽屬協議，韓美在2018年3月至11月間共進行9次協商。然而2018年年底，雙方對協議有效期限幾乎都已經達成共識為5年後，美國突然以最上級指示為由，要求將協定有效期限縮短為一點，且南韓方需負擔約10億美金。

南韓一開始雖然強烈反對美方提議，但最後韓美雙方則各自在「有效期限」與「負擔金額」方面讓步，最終達成共識，完成協議。外界分析，韓美雙方協商會突然出現重大轉機，正是因為即將於27、28日舉行在越南的川金二會。對此，兩國都有意在川金會之前盡快解決相關問題，不要對韓美軍事同盟造成其他影響