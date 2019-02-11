全球經濟遭4大烏雲籠罩　IMF總裁：一道閃電就能引發風暴

▲國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Lagarde）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）10日發出警告，由於全球經濟成長低於預期，各國政府要準備應對即將來臨的經濟風暴，更需注意破壞全球經濟秩序的4個元凶，貿易緊張與關稅升級、金融緊縮、英國脫歐，以及中國大陸經濟加速放緩。總裁拉加德形容，目前全球經濟如同烏雲籠罩，「只要一道閃電，就能引發風暴。」

國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Lagarde）在阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）舉行的世界政府高峰會（World Government Summit）中指出，全球經濟增長速度比預期的還要慢，IMF於今年1月將全球經濟增長預測，從3.7％下調至3.5％。拉加德將影響全球經濟的4大主因比喻為「4朵烏雲」，並警告這場風暴即將來臨，各國應該要避免採取貿易保護主義。

「4朵烏雲」包含，貿易緊張局勢和關稅升級、金融緊縮、英國脫歐造成的影響與不確定性、中國經濟加速放緩。拉加德認為，貿易緊張局勢源自於美國與中國大陸，這兩個世界最大經濟體之間的貿易爭端，「我們不知道談判將如何發展，但它已經對貿易、市場信心與金融市場產生影響。」另外，她認為，政府、企業、家庭不斷上升的債務負擔，也會造成全球經濟風險提高，「當烏雲籠罩時，只要一道閃電，就能引發狂風暴雨。」