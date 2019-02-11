美國2018年罷工人數逾48.5萬　輿論支持度創15年來新高

▲2019年1月14日洛杉磯教師工會發動30年來首次大規模罷工。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中華航空機師工會8日發起罷工，美國勞工統計局在同一天公布2018年罷工事件總結，相較2017年美國僅發生7場大型罷工，去年則有20次罷工或停工事件，參與者超過48萬5000人，是自1986年的53萬3000人以後參與人數最高的一年，其中90%來自教育業、醫療照護或社會救助。

根據《時代》報導，美國工會去年發展不佳，參與工會人數由2017年的10.7%降至10.5%、最高法院裁定不能要求公務員支付工會會費、雇主能要求仲裁而不是以集體訴訟處理糾紛。但罷工人數的增加顯現勞工組織發展的積極面，事實上，近年來公眾對於罷工的支持度逐漸提高，2018年更達到15年以來的新高。

美國州郡市政府雇員聯盟（American Federationof State, County and Municipal Employees）主席桑德斯（Lee Saunders）表示，「時勢站在我們這邊，現在的挑戰則是讓勞工能夠更容易加入工會──一個爭取尊嚴與尊重的方式。」

華航機師的罷工抗爭邁入第4天，已有逾600名機師繳交「檢定證」參與罷工，歸責華航拒絕改善疲勞航班等訴求，至今波及1萬2000名旅客、地勤。

▼10日協商破局後，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...