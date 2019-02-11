「反川普大將」華倫宣布參選2020　狠嗆：總統可能會坐牢

▲華倫與川普隔空交火。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）經常槓上總統川普，她9日在麻薩諸塞州正式宣布，將參與2020總統選舉。她隨後表示，在大選之日來到前，川普可能會入獄，「實際上，他甚至可能不會是個自由的人。」

CNN報導，華倫對愛荷華州的選民說，來到2020年時，川普可能就不會是總統了，現在除了「通俄門」調查，還有其他各種重大的調查，「所以，我們就來看看會發生什麼事。」

特別檢察官穆勒（Robert Mueller）主導2016年美國總統選舉的通俄門調查，該團隊已起訴34人，但尚未獲得川普競選陣營與俄羅斯勾結的確切證據。華倫被問及是否認為川普會遭彈劾時，她回答，應該要先檢視通俄門的調查結果。

事實上，華倫一直是川普的死對頭，她曾多次表示，白宮的橢圓形辦公室不應該存有偏見。她甚至形容川普是「種族主義者」，並感嘆國家處於危險時刻，2020年選舉的結果將決定未來人民的方向。

與川普所提出的政見不太一樣，華倫主張提高對富人的稅，並保障勞工階級的權益。她說，川普每天都會發送帶有種族主義、仇恨的貼文，不要被現任總統分裂，就是避免落入這些陷阱。

華倫過往聲稱自己擁有美洲原住民血統，她被川普嘲諷是「假寶嘉康蒂」（fake Pocahontas），雖然她事後真的做了DNA鑑定，但她的印地安血統相當「微小」，反而被原住民團體抨擊。

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