華倫印地安血統爆爭議！DNA驗正身　川普：她是假的寶嘉康蒂

▲民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普的死對頭、民主黨籍參議員華倫宣布投入2020年總統大選。華倫過去時常與川普隔空交火，是民主黨知名的「反川大將」之一，提出增加富人稅、保障勞工階級福利等政策。不過「血統」問題將成為絆腳石。華倫過去曾因表示擁有美洲原住民血統，而引發爭議，即便透過DNA鑑定「驗明正身」，仍遭原住民團體抗議，讓她的競選之路增添不少障礙。

根據BBC報導，川普經常調侃華倫（Elizabeth Warren）是「假印第安公主寶嘉康蒂」（fake Pocahontas），並批評她利用原住民身分在就學與就業期間獲得許多優勢，甚至揚言若華倫敢透過DNA鑑定，來證明確實擁有原住民血統，就捐出100萬美金（約台幣3000萬元）。為了讓川普閉上嘴巴，華倫真的跑去做DNA鑑定，結果顯示她確有美國印地安血統，不過僅在1/1024至1/64（0.0977％至1.56％）之間，大概要追溯到6到10代以前。

不料，檢驗證明不足以說服原住民族承認華倫的原住民身分，美國原住民族契洛基族（Cherokee Nation）批評，原住民的身分不應只靠DNA作為依據，而是身為印地安原住民的一份子，必須要接受文化洗禮，並接收部落法律約束。得到「間接支持」的川普也在華倫宣布參選總統時，立刻在推特上表示，「華倫，有時候被我稱作寶嘉康蒂，她會以第一個原住民總統候選人參選嗎，還是經過了32年之後，她終於決定不再耍這個把戲了，我們競選的時候見吧！」

契洛基族發布聲明表示，華倫已親自致電向他們道歉，契洛基族發言人哈伯德（Julie Hubbard）指出，契洛基族人是扎根於數個世紀的文化與法律，而不是DNA鑑定產生，「我們接受華倫的道歉，並希望針對部落人民和印第安歷史與血統的詆毀和嘲笑，能告一段落。」