美中貿易談判要求經濟改革　陸媒：美方不應再抱有幻想

▲美中於本周展開新一輪貿易談判。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

農曆春節開工首日，美、中展開新一輪貿易談判，11日由美國副貿易代表吉里希率團（Jeffrey Gerrish）前往北京，進行副部級磋商。外界認為，此輪談判重點在於美國希望中方進行經濟結構改革，並就智慧財產權問題讓步，大陸官媒則指出，「中國的基本經濟制度不可能改變，中國發展高科技的權利不能夠喪失，美方不應再抱有幻想。」

大陸官媒《環球時報》10日發表的社評表示，美國選擇在農曆新年期間，宣布提早於11日抵達北京，代表雙方都在努力達成G20峰會期間的共識。《環球時報》認為，經過幾輪談判，美國應充分了解中國的底線，儘管中國已經決心加大改革開放的力度，但美國仍希望能徹底放棄「中國製造2025」計畫。對此《環球時報》強調，「中國的基本經濟制度不可能改變，中國發展高科技的權利不能夠喪失。美方不應再抱有幻想。」

美國總統川普5日於國情咨文中指控，中國大陸竊取智慧財產權，並表示，「我非常敬重習近平，我們正在與中國達成新的貿易協議，但內容必須包含真正的架構改革，以終結不平等的貿易手段、降低貿易赤字、保障美國工作。」隨後更指出，在3月1日期限前，不會與中國國家主席習近平會晤。雙方將重心放在11日的副部級談判，與14、15日的部長級磋商上。

美中貿易全國委員會資深副總裁歐玉琳（Erin Ennis）表示，目前有許多問題都解決了，需要川習兩人拍版定案的問題已經減少。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在前一輪談判結束後指出，「美國是技術、創新、技能和商業機密的偉大生產國。我們必須在這些東西受到保護的環境中發展業務。」萊特海澤認為，現階段還有許多工作尚未談妥，談判不會在本周就成功。