最遙遠小行星原來是「扁的」！形狀不像雪人更像「薑餅人」…

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國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）的無人太空探測船「新視野號（New Horizon）」於上月1日成功飛過距地球最遠的小行星「終極遠境（Ultima Thule）」，NASA也公布「終極遠境」是由2個相連在一起的球體組成，形狀像「雪人」般。但近日，NASA深入研究後驚覺，它的形狀其實更像「薑餅人」。

▲科學家原本認為「終極遠境」如雪人般。（圖／達志影像／美聯社）



據BBC報導，「終極遠境」是目前距離地球最遠，同時也是人類至今探測的最古老星體，過去科學家觀察，認為小行星是由一大一小的球體組成，同時相黏在一起，形狀如同「雪人」一般。但近日科學家利用背景恆星的閃爍光芒來做分析，確認「終極遠境」根本不是兩個球體組成，而是有點扁平狀。

「新視野號」團隊負責人員艾倫．斯特恩（Alan Stern）在一份聲明中表示「雖然傳回來的圖像數量有限，但隨著看到更多的數據，也改變了我們的觀點。」他補充，「終極遠境」的形狀扁平，更像是薑餅人，但更重要的是，「這種形狀是前所未有的。」

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▲實驗室做出的「終極遠境」側面示意圖。（圖／翻攝自YouTube／NASA Video）