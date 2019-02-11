每次500毫升！亂抽兒子血折磨5年　狠媽「裝弱勢只為關注」

▲母親定期幫孩子抽血，假裝對方生病。圖為示意圖。（圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

丹麥一名母親日前被判處4年徒刑，她過去嚴重虐待自己的孩子，從兒子才11個月大時，她就定期抽取對方的血液，每次500毫升，這樣的情況長達5年多。她說，不是故意做出這樣的決定，她感到自己很孤單。

這名36歲的母親也是訓練有素的護理師，她過往會定期幫兒子抽血，平均每周1次，如今被判刑，她說自己不會對海寧（Herning）地方法院提出上訴。她在法庭上表示，「這不是我有意識做出的決定，我不知道什麼時候開始，我會去做我無權做的事，它就這樣逐漸來了。我把血倒在廁所裡，把注射器丟進垃圾中。」

被抽血的男孩如今已7歲，他目前與父親住在一起，出生不久後罹患腸胃道疾病。替他治療的醫師多年來總是很困惑，為什麼孩子體內的血液相對稀少，為了應對狀況，他總共替男孩輸血110次，最終他對母親起疑，促使警方開始調查。

受到懷疑的母親於2017年9月被逮捕，當時她拿著一包血袋。過往她還沉迷社群媒體，她會說自己的兒子生病了，而她是單親媽媽，必須奮戰，也獲得不少關注。

精神科專家告訴法庭，他們認為這名母親患有「孟喬森症候群」（Munchausen Syndrome by Proxy），患者通常會假裝生病，甚至傷害自己或他人，藉此獲取同情與關注。不過，他們覺得女子健康狀況並沒有大礙，可以服刑。該名女子被禁止再繼續從事護理專業。