跟蹤女大生「當眾扯短褲」！變態陸生恐被遣返　遭爆曾想殺女王

▲陸男跟蹤女同學，還當眾扯短褲。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

英國雪菲爾大學（University of Sheffield）的一名中國留學生張航（Hang Zhang，音譯）日前被指控性騷擾，他在健身房內尾隨另一名大陸女學生，還直接扯下對方的短褲，現在他可能會被遣返回大陸。張航先前就曾因為帶刀闖白金漢宮而被逮捕，當時他聲稱自己是要刺殺女王。



這個性騷擾事件發生在去年10月，張航當時在雪菲爾大學讀工程學博士，他看上了另一名大陸女留學生，趁著對方上完體育課，從健身房走出來時，直接衝上前，把女大生的褲子扯下來，女孩當場感到非常震驚和尷尬，直接哭了起來，沒多久後，張航遭到警察逮捕。

法官理察森（Judge Richardson）提到，可以確定張航患有精神障礙，才出現類似「躁狂抑鬱症」（Bipolar Affective Disorder）的舉動，不過他認為，不管怎麼看，發生在大學內的性騷擾事件仍然是「可恥的行為」，而且非常荒唐，判定張航要被拘留在醫院內接受檢查，若是無精神疾病的話，他會立即判刑。

事實上，這並非張航第一次在英國犯案，在2016年，他曾經因為帶著折疊刀，接近女王所在的白金漢宮而遭到逮捕，當時他聲稱，是被大陸的特務跟蹤，要執行殺死英國女王的任務。警方判定張航患有精神疾病，最後僅以持有武器的罪名起訴。

法官也提到，由於這個案子，張航很可能會被英國政府下令強制離開並遣返回中國，「至於你回到中國後會發生什麼事情，我無法控制，我希望你回中國後能獲得妥善治療」。