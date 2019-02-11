病了21年申請安樂死被拒　憂鬱男持假槍搶銀行誘警擊斃自己

▲31歲的富吉從10歲起就飽受精神疾病所苦。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

患有嚴重憂鬱症及焦慮症的荷蘭男子富吉申請安樂死被拒絕，轉而持假槍搶銀行，讓警方擊斃自己。他的母親譚雅直到看見新聞報導才知道兒子的死訊，並主動打電話向警方表明一切，「他曾對我說，這個世界不適合他。」

綜合外媒報導，富吉（Michael Fudge）10歲時就診斷出罹患焦慮症和憂鬱症，成長過程中不斷接受治療卻都沒有好轉，甚至隨著年紀增長而變得更嚴重，後來乾脆提出安樂死的申請，但被拒絕，死意堅決的他轉而在6日跑到阿姆斯特丹，持假槍佯裝要搶劫荷蘭中央銀行。

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▲譚雅認為兒子不是真的想搶銀行，只是想藉由警方的手來結束自己的生命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

「他對我說過，這個世界不適合他。」譚雅（Tanja Samojlenko）難過地說，直到看見新聞報導才知道兒子就是被擊斃的搶匪，「他的個性很溫柔，絕對不是罪犯。事發當天我們還一起玩了一場遊戲，接著再去散步，雖然我極力將人留在家裡，但要困住一名31歲的成年人並非一件容易的事。」

譚雅坦言，現在死去的兒子大概「很開心」，雖然這對警方來說是非常糟糕的事，「那是我的孩子，不是恐怖份子或銀行搶犯。」不過，富吉究竟是否真的有搶劫的意圖，警方已展開調查他的病史以及案發前的精神狀態，希望能儘快釐清案情。

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