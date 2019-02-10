支持加富人稅、力挺勞工　川普死對頭華倫宣布參選2020總統

▲民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）宣布參選2020總統。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）在當地時間9日正式對外宣布，將會參選2020年的總統大選，也成為目前宣布參選的民主黨人中名氣最大的。華倫過去時常公開批評川普，兩人常常隔空互罵，她支持提高對富人的稅，保障一般勞工階層等政策。

華倫在9日於麻薩諸塞州的勞倫斯宣布自己要參選2020美國總統的消息，她選擇站在一間名為Everett Mills的工廠外，這裡在1912年曾經由婦女以及移民發起罷，是美國勞工運動的代表地，藉此傳達她對抗富有權力的理念，她批評，權力階級過去10幾年來，一直在剝奪勞工階級的福利。

華倫過去就常批評川普，他發表的參選演說中也提到，「白宮中的那個人不是造成社會破會的原因，他只是展現了美國目前面對的問題和現象，他只是這個對強權和富者有利體制的產物，就算他走了，我們也無法假裝這一切從未發生過」。介紹華倫出場的眾議員甘迺迪三世（Joe Kennedy III）也提到，「我們國家需要一個桶秀，重新建立川普偷走的團結」。

不同於共和黨內幾乎都是支持川普繼續競選連任的聲浪，民主黨內有許多人已經宣布要參選，華倫則是目前知名度最高的人物，民主黨內預計明年初完成初選，正式推派競選總統大位的人。

而面對死對頭宣布參選，川普在推特上繼續拿華倫的美洲原住民身分做文章，並且再次嘲笑華倫是「寶嘉康蒂」，他提到，「她會以第一個原住民總統候選人參選嗎，還是經過了32年之後，她終於決定不再耍這個把戲了，我們競選的時候見吧！」