想帶豆花搭捷運！陸女被拒怒潑員警一身　網氣：驅逐出境

▲女子想帶豆花入站,被拒絕後便攻擊員警。(圖/翻攝自臉書/Pau Mesias)



國際中心/綜合報導

中國大陸籍23歲女學生張佳樂(Jiale Zhang,音譯)9日試圖帶豆花進入菲律賓的捷運站,由於當局近期加強戒備恐怖攻擊,不得攜帶飲料與其他液體走入站內,她被勸阻後,便憤而將豆花潑在員警身上,後來被逮捕。對此,有菲國網友拍攝到起衝突的畫面,紛紛要求將這名女子驅逐出境。

網友Pau Mesias在臉書上傳3張照片,可見男員警的制服上沾著豆花,地上也都是白色的痕跡,張佳樂則是站在旁邊。網友寫道,捷運站不允許帶著飲料或其他液體進入,「你是外國人,你不懂得尊重。」

▲張佳樂與員警陷入爭執。(圖/翻攝自臉書/Pau Mesias)



根據《菲律賓星報》報導,張佳樂居住在菲律賓曼達盧永城市(Mandaluyong City),在一所設計學院就讀。當時她要進入捷運第3線博尼站(Boni station),值勤員警告訴她不能帶著豆花進去。

沒有遵守規則,張佳樂反而大發雷霆,並把豆花潑在員警身上,她事後被逮捕並前往警局,面臨多項指控。交通及通訊部(DOTr)表示,相關官員正在考慮,是否要暫時或永久禁止張佳樂進入捷運第3線,因為她「表現非常粗魯」。

照片如今在網路上持續發酵,很多人不滿員警遭到羞辱。捷運第3線則重申,所有的嚴格措施都是為了保障乘客的安全。移民局將與交通及通訊部、菲律賓首都地區警察辦公室協調,評估張佳樂是否違反任何移民法規。

