手寫訂閱者名字「逐一緩慢致謝」　爺爺開YouTuber吸粉400萬

▲尼爾森真誠對待每位粉絲。（圖／翻攝自YouTube／Nilson Izaias Papinho Oficial）



記者丁維瑀／綜合外電報導

葡萄牙73歲YouTuber尼爾森（Nilson Izaias Papinho）11個月以前開始上傳影片，儘管內容相當樸實，沒有過多的拍攝或剪接技巧，他卻有高達400萬的訂閱數。特別的是，他還會定期將訂閱者的名字寫在筆記本上，一個又一個念出來以表感謝。

尼爾森相當熱愛YouTube，最早開始他先上傳在花園散步的影片，有時他也會分享自己的早餐，單純的內容吸引許多粉絲訂閱，光是9日發布的影片就有49萬人按讚。其中，最擄獲人心的舉動是他會把訂閱者的名字記在筆記本，逐一用筆指著，緩慢念著他們的名字並道謝，他的影片標題為「謝謝你，我的朋友」。

這位爺爺大方擁抱網路，今年1月還創立推特帳號，他會固定上傳照片並使用表情符號，包括他與兒子的合照，也會與網友道晚安，散播許多正能量。他知道，最簡單的快樂就是去欣賞生活中的小事。

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▲尼爾森坐在餐桌吃麵包。（圖／翻攝自YouTube／Nilson Izaias Papinho Oficial）



許多網友都會在尼爾森的影片下方留言，有人就寫道，「我的天阿，我要給我媽看這些影片，證明世界上還有像你這樣美妙的人，你是這世界的榜樣」、「我已經重拾起對人類的信心了！」

事實上，YouTube早就不是年輕人的專利。韓國也有位72歲的阿嬤級YouTuber，她的頻道名稱為「박막례 할머니 Korea Grandma」，在IG也相當活躍，她總是熱情嘗試各類型新開的餐廳、新出的化妝品等，率直的說話風格贏得許多粉絲的心。