320萬敲門磚進川普高球俱樂部　5會員爽當駐外大使

▲川普的5名高爾夫球俱樂部會員獲得駐外大使的職位，此外也有3人擔任政府內部職位。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普被爆出，自上任以來多次任命自己私人高爾夫球俱樂部的會員擔任大使，派駐海外，引發輿論譁然。美媒《今日美國》調查發現，川普自上任後共認命了8名俱樂部會員出任重要的公職，官箴監督團體更批，川普根本是模糊總統公職與自身私人利益的界線。

根據《今日美國》報導，長期以來，大使的職位一直都是華府內最令人羨慕的政治獎項之一，總統們經常會將這些「獎項」授予自己的好友、政治盟友以及競選期間的金主。川普上任後，先後任命他的私人高爾夫球俱樂部會員擔任住羅馬尼亞大使、2名海湖莊園渡假村的長期會員擔任駐南非與多明尼加共和國大使以及1名佛羅里達俱樂部會員擔任匈牙利大使。

政治監督組織（Project on Government Oversight）總法律顧問史考特．艾米（Scott Amey）表示，這樣的行為就像是一種鄉間俱樂部的心態，然而現在的問題則是，這間鄉間俱樂部的老闆正是美國總統。他向「付費會員」提供駐外機會或是其他政府單位的職位。

川普旗下的俱樂部會員名單並沒有被公開，而《今日美國》則透過採訪、新聞或是其他公開訊息掌握部分俱樂部會員。另一方面，想要加入川普的俱樂部，至少必須先拿出10萬美元（約台幣320萬元）才能入會，每年更必須付出上千美元的年費。雖然在川普擔任總統期間，他的私人公司都會暫時交由信託管理，但是川普他私人公司的唯一受益人。