蓬佩奧下周出訪中歐3國　將對「華為勢力擴張」表達關切

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下周將出訪中歐3國。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在美國努力加強與中歐的關係之際，一名高階官員8日透露，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下周訪問匈牙利、斯洛伐克和波蘭期間，將對中國大陸電信龍頭華為（Huawei）在中歐的勢力日漸增長一事表達關切。

該名官員表示，蓬佩奧也將在匈牙利和斯洛伐克討論如何加強其與美國間的安全關係，包括在國防合作上達成協議。他提到，「國務卿在匈牙利將特別關注中國在中歐的作用，並表達我方對於華為勢力在匈牙利不斷擴張的擔憂。」

《路透社》9日報導，蓬佩奧將成為20年來首度訪問斯洛伐克的美國國務卿，而上一名訪問匈牙利的國務卿則是2011年的希拉蕊（Hillary Clinton）。報導提到，蓬佩奧將於12至14日前往華沙舉行正式會談，並出席美國的中東問題會議；美國試圖建立一個反對伊朗聯盟，並在以色列和巴勒斯坦間制定和平計畫。

華為計劃於2019年在匈牙利建立一個歐洲物流中心，提高在該國的產能；更提出在波蘭建立網路安全中心。此前，華為一名中國雇員和一名前波蘭安全官員1月因間諜罪在波蘭被捕。