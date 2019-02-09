狂嗑漢堡、薯條！川普歷經4小時健檢　白宮醫師這樣說...

▲川普是速食愛好者，日前因廚師們因政府關門而休假，甚至直接買速食款待球員。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普平時最愛大啖速食，從不忌口，他8日進行了任內的第二次健康檢查，雖然報告結果尚未出爐，但醫師表示，川普的健康狀況十分良好。據了解，川普的白宮醫師在2018年曾經安排了一系列的運動計畫與飲食建議，雖然川普並未認真照著醫囑培養良好的飲食習慣，仍然成天吃速食，但對於他的健康似乎沒有太大影響。

根據CNN報導，川普8日接受白宮醫師康利（Sean Conley）與其他11名醫師的健康檢查，這次的檢查耗時4個小時，並未使用任何鎮定劑或是麻醉。康利表示，雖然報告結果尚未出爐，但他很高興地宣布，川普的健康狀況十分良好，在未來任內應該也能持續保持良好狀態。

事實上，川普2018年的醫師傑克森（Ronny Jackson）也曾提到，川普擁有「極佳的健康狀態」與「令人難以置信的基因」，他甚至開玩笑，川普如果改善飲食習慣，說不定能夠活到200歲。

白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）表示，川普2018年接受定期健檢時，醫師曾經替他規劃專屬的運動與節食計畫，但川普也承認，他並沒有認真實行計畫。川普2018年曾被檢驗出罹患一種常見的心臟病與高膽固醇。另一方面，川普2018年健康檢查時曾經主動要求測試認知能力，並在該項測試中取得滿分。