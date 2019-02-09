泰王槓親姊「皇室參政違憲」　67歲美艷公主執意選總理：我只是平民

▲烏汶叻公主回到泰國後，經常出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

已故前泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）與詩麗吉王后（Queen Sirikit）的長女烏汶叻公主（Princess Ubolratana Rajakanya）8日投下震撼彈，由所屬政黨泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）宣布角逐3月24日的總理大選，成為首次參選的泰國王室成員。對此，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）9日發表聲明稱，王室成員參政並不符合憲法規定，烏汶叻公主的行為「十分不妥」。對於敏感身分，烏汶叻則表示，她早就放棄王室身分，現在只是一個平民。但泰愛國黨已在9日宣布，「會遵從泰王命令」，同時取消烏汶叻的造勢活動。

根據外媒報導，泰愛國黨在總理大選候選人登記日的最後一天宣布，即將提名現年67歲的烏汶叻公主參選總理。烏汶叻公主出生於瑞士，不但長相艷麗，更先後取得美國麻省理工學院（MIT）數學理科學士學位，以及加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生學碩士學位。然而在1972年，烏汶叻公主為愛放棄王室頭銜，嫁給美國人詹森（Peter Jensen），此後便一直在美國生活，直到離婚後才再度回到泰國。

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▲泰王瓦吉拉隆功間接表態，反對胞姊參選總理。（圖／達志影像／美聯社）

泰王9日臨時發表的電視聲明中先是稱，「烏汶叻公主雖然已辭去爵位，但仍是王室令人敬愛的家族成員，長期以來更持續參與公務。」沒想到話鋒一轉，泰王便表示，「高層的王室成員與政治拉上邊，不但違背皇室長久的傳統，更是違反了國家文化，十分不恰當。」間接暗示了反對烏汶叻公主參政的立場。

聲明中提到，在泰國，國王凌駕於政治之上，地位尊敬，不容冒犯，憲法承認王室的特別地位和君主立憲制，此例適用於國王、王后、王位繼承人以及與其他高階王室成員。所有王室成員適用於「非政治化」，因此不可以出任公職，因為這是違憲且違反君主立憲傳統的行為。

烏汶叻公主在8日晚上透過IG回覆稱，自己早就已經放棄王室頭銜與爵位，現在就跟其他泰國人一樣，只是一名平民，亦沒有任何特權。怎知，泰愛國黨卻在9日緊急宣布，「吾黨遵從王室命令，並效忠國王與所有王室成員。」原本預定於9日舉辦的造勢活動更因此被迫取消。

▼泰國公主烏汶叻參選總理之路出現變數。（圖／路透）

