5歲女童睡夢中遭強綁「性侵後曝屍街頭」　印度每13.5分鐘就有人受害

▲ 印度政府2015年下令停播公車輪流性侵案紀錄片《印度的女兒》，引發當地人民與電視台不滿。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度孟買日前發生一起駭人的性侵謀殺案，一名5歲女童和家人一起在家中睡覺時，遭到歹徒綁架、性侵後殺害。當地警方表示，女童父母在發現女兒失蹤後報案；不久後，人們在附近的路邊發現她的遺體，成為震驚全印度的一系列性侵事件中的最新一起。

根據美國有線電視新聞網（CNN），女童7日在位於馬希姆社區的家中被人綁架，當時她和父母及3名兄弟姐妹睡在人行道上的一間棚屋裡。孟買警察局副局長德斯曼（Vikram Deshmane）表示，驗屍結果證實，女童死前曾遭人性侵；初步調查顯示，歹徒只有一人，目前正在調閱附近的監視器影片。

報導指出，近年來，印度的兒童及成人性侵案件急遽增加。2012年，一名23歲的物理治療系學生在新德里的一輛公車上遭到多人性侵，最終傷重身亡，點燃印度全國人民的怒火。案發後，4名歹徒被判處絞刑，其中一人2013年在獄中自殺；另有一名未成年歹徒被判3年徒刑。

另外，一名年僅8歲的穆斯林女童2018年1月遭到據稱信印度教的男子性侵後殺害，使得賈姆穆和查謨—克什米爾邦間的宗教緊張局勢加劇。這名女童在騎馬放牧時遭人綁架，死後被人發現曝屍在卡圖阿的森林裡。警方表示，女童被人下藥、遭多人性侵並勒死的5天後被棄屍。隨後，8名涉案的印度教男子被捕，其中甚至包括3名警察和一名前政府官員。

在2018年12月另一起令人震驚的案件中，一名3歲女童在新德里被多人性侵後送醫。同年9月，一名7歲女童在新德里遭人以水管性侵，被送醫時情況已經相當危急；而歹徒是一名21歲男子。據警方說法，2018年7月，清奈一名11歲女孩同時被17名在她居住的大樓工作的20多歲至60多歲男子下藥後性侵。

此外，近期的性侵受害者包括比哈爾邦一名15歲少女。她在2018年7月向警方表示，自己在6個月間多次被1名校長、2名教師和16名男孩性侵。還有一名17歲女孩在同年4月指控，自己在2017年6月的9天內遭到多人性侵，其中還有一名北方邦議員涉案。

印度當局於2018年4月頒布一條臨時法律，規定性侵未成年者或參與多人性侵案者可判處死刑。根據印度國家犯罪記錄局（National Crime Records Bureau）數據，光是2016年一年間，印度就發生了3.9萬起性侵案，平均每13.5分鐘就發生一起，相較2015年增加了12%。