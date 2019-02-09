極地渦旋凍爆！美國人瘋「滾水挑戰」...熱水沒結冰慘被燙傷

▲美國民眾近日瘋迷「滾水挑戰」，卻傳出多起燒燙傷意外。（圖／翻攝自YOUTUBE＠Sarah House）



國際中心／綜合報導

北美部分地區近日「極地渦旋（Polar Vortex）」肆虐，包含美國與加拿大各地都被超級低溫壟罩，近三分之二的地區陷入急凍，部分地區體感溫度跌破零下50度。沒想到最近網路上卻因此開始瘋迷，在「爆冷」的嚴寒中進行「滾水挑戰」（boiling water challenge），將滾水潑灑至天空，滾水便會瞬間結凍，形成冰霜。然而卻有許多民眾沒有控制好，導致滾燙的熱水直接灑到臉部與身上，嚴重燙傷。

根據《舊金山灣區電視台》報導，儘管上週美國中西部因極地渦旋陷入超低溫，但洛約拉大學醫學中心（Loyola University Medical Center）卻表示，在過去一週內，院內已經接收了8名二、三度燒燙傷病患，而這些病患都是因為模仿「滾水挑戰」，沒有注意風向與潑水的方向，才會不小心燙傷自己。其中，年紀最小的病患只有3歲，更有患者傷勢嚴重，必須進行手術。

滾水挑戰是指在極度低溫的戶外，將滾燙熱水潑灑至空中，熱水會因低溫急速結凍，變成散開的冰霜，並被強風吹走。但有時氣溫並沒有想像中的低，或是灑水的民眾並未控制好方向，就有可能將熱水直接潑灑在身上。而相關案例中有多數傷患都是兒童，受傷的兒童只是站在成人旁邊，但卻被大意的父母潑灑熱水。

除了因傷勢嚴重必須就醫的二、三度燒燙傷病患外，有更多僅一度燒燙傷的民眾因傷勢輕微而沒有積極尋求醫療協助，數量不可計算。醫師建議，千萬不要模仿相關行為，如果真的決定要進行這種「危險」的練習，務必要確定沒有人在旁邊。此外，穿上多層衣物並無法保證安全，因為熱水會滲透衣物，導致燙傷更為嚴重。