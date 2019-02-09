美航機師酒後還想飛　離地前幾分鐘遭警攔截逮捕「航班取消」

▲ 美國航空是全世界載客量、客運總里程和機隊最大的航空公司。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國航空公司（American Airlines）一名機師7日在準備從英國曼徹斯特機場起飛的幾分鐘前，因飲酒被捕。根據大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）的一份聲明，警方當天上午11時前不久獲報指出，一名機師「可能受到酒精的影響」。一名62歲男性機師隨後遭到逮捕，目前已獲保釋，正等待進一步調查。

綜合英媒報導，這名機師原定於當地時間上午11時5分自曼徹斯特出發，飛往賓夕法尼亞州費城；在他被捕後，這架AA735航班也遭到取消。美國航空隨後聲明證實，他們的一名員工已被拘留，「安全是我們的首要任務。我們為顧客致上歉意，很抱歉破壞他們的旅行計劃」，也已經為受到影響的乘客預訂其他航班。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，機師的酒測標準較一般駕駛人嚴格許多，體內每100毫升血液中的酒精含量不得超過20毫克；而在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，一般駕駛人每100毫升血液中的酒精含量只要不超過80毫克，就可以通過酒測。

2018年11月，一名日本機師從倫敦希斯洛機場起飛前，酒測值超標9倍以上，被判在英國監獄服刑10個月。同年10月底，全日空航空公司（All Nippon Airways）一名機師因前一天晚上飲酒過量導致身體不適，造成5架國內航班延誤；該公司隨後出面道歉。

此外，英國航空公司（British Airways）經驗豐富的機師莫納漢（Julian Monaghan）2018年6月被判處8個月徒刑。因為他在從倫敦蓋特威克機場飛往東非模里西斯以前，酒測值超標4倍以上。