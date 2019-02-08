醫學弟海邊撿到黃金砲彈　回家剖開爽得「侏儸紀時期」完整化石

▲史密斯在海岸邊撿到1.85億年化石。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

對於史前遠古的生態考古，一直以來都備受關注，尤其化石部分於當代更是拍賣上競爭極高的標買品。日前國外一名22歲的醫學院學生史密斯(Aaron Smith)於英國東北部的約克郡的桑德桑海岸邊，發現一枚被塗上鐵黃礦的岩石，鼓起勇氣打開竟發現時，有一個相當美麗的菊石化石，距今已1.85億年。

根據英國《每日郵報》報導，從小就跟著父親在海邊釣魚娛樂的他，對於化石、考古領域相當有興趣，時常在海岸邊希望可以找尋一些稀有的遠古生物痕跡。史密斯表示，「在岸邊我發現這個黃金砲彈，乍看我的直覺告訴我，這就是一個化石，於是決定打開一探究竟。」

外觀感覺被漆上鐵黃鐵礦的石衣外，打開竟然是一個克雷夫菊石(Cleviceras)，推估約出現在侏儸紀時期，而這塊菊石化石就這樣被包在一個如砲彈的石頭內部，而在成為化石的過程中並沒有遭到壓力碾碎，完整的被保存下來。

史密斯在網路上公布了打開化石的過程，並寫下，「這是我的打開一個如砲彈般大的化石影片。」立刻引發化石興趣的網友評論：「能找到真的超級幸運的。」