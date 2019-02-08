狠獸醫「液態海洛因植入幼犬體內」企圖走私販毒　遭判6年

▲ 據了解，其中一隻獲救幼犬被哥倫比亞警察部訓練成緝毒犬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

哥倫比亞「獸醫」艾洛斯（Andres Lopez Elorez）10多年前犯下運毒案，以手術方式把一包包液態海洛因植入9隻幼犬體內，企圖瞞過海關把毒品運進美國，進行販毒。在當地執法部門2005年搜查飼養寵物犬的農場後，艾洛斯展開逃亡多年，直到2015年才在西班牙落網，並於去年5月被引渡至美國受審。如今，根據美國聯邦法院7日的判決，他必須入獄服刑6年。

CNN報導，這宗運毒案發生在2004年9月至2005年1月期間，艾洛斯在哥倫比亞麥德林市（Medellin）一處農場飼養寵物犬，但這些狗並沒有得到他的寵愛，反而被植入一包包液體海洛因，淪為運毒器具。

2005年元旦，哥倫比亞警方突襲農場，並在現場發現17袋液體海洛因，其中10袋是在幼犬身上取下來的，事後更有3隻狗狗因手術傷口感染而喪命。

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在哥倫比亞、西班牙、美國政府的追查之下，艾洛斯2015年在西班牙被逮捕，直到2018年5月才被引渡至美國。他在聽證會提到，「即使我知道我正在做的事情是錯的，我還是做了，也犯了罪。」

美國聯邦法院7日判處現年39歲的艾洛斯6年刑期，一旦出獄，將會被送回哥倫比亞。