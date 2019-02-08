川普：3月1日貿易談判期限前「不會見習近平」

▲ 川普在白宮橢圓形辦公室內被問及「是否可能在3月1日前舉行川習會」時回答，「不會。」（組圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普7日表示，在美、中達成貿易協議的3月1日期限前，不會與中國國家主席習近平會晤。《南華早報》先前報導，知情人士透露，「川習會」可能在2月27或28日於越南峴港舉行。然而，川普5日在國會發表國情咨文時，已經證實那段期間會與北韓領導人金正恩在越南會晤。

據《路透社》報導，川普在白宮橢圓形辦公室內被問及「是否可能在3月1日前舉行川習會」時回答，「不會。」當記者追問是否安排在一個月內與習近平會面時，他則表示，「還沒有。可能吧。或許快了，或許快了。」川普與習近平上一回見面是在去年12月，兩人於阿根廷的20國集團（G20）峰會後舉行晚宴。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）下周將與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）帶領代表團赴北京，展開新一輪的貿易協商。梅努欽6日表示，總統川普與中國國家主席習近平的會晤尚未開始計劃，將視下周的貿易談判進展再決定後續動作。

▼ 川普與習近平上一回見面是在去年12月的G20峰會上。（組圖／達志影像／美聯社）



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