「想試年輕版的妳」灌醉16歲女兒送變態男　狠媽出獄1年再交新男友

▲女子為了滿足男友的變態要求，竟然灌醉自己的女兒並送給對方性侵。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

澳洲布里斯本48歲母親芭特勒(Therese Butler)，竟然因為「男友想和年輕的自己發生性關係」，就把自己年僅16歲的女兒灌醉，親手送給對方性侵，事情發生的時候，她則是冷血的在房間外抽菸，對自己的惡行完全沒有任何愧疚。

芭特勒2005年以「女孩之旅」為由，帶著即將要滿16歲的女兒佩達(Peta Butler)，到位於圖翁巴市(Toowoomba)的一間汽車旅館內，用伏特加灌醉對方後，獨留在房內等待男友湯莫(Thommo)前來，並性侵得逞。

事發後，佩達花了10年的時間才終於克服心魔，在2016年勇敢向警方揭發了這起事件。芭特勒被捕後才坦承，「如果你還沒滿16歲，我是不會把你帶來的」，而聽到女兒控訴當時一直哭著大喊不要則說，「是的，這是性侵，但是因為你已經16歲了，如果還沒，我是不會讓他碰你的。」

英國《每日郵報》報導，芭特勒去年因「誘騙未成年人發生肉體關係」罪被判入獄，但只關了幾個月就被釋放，目前則與新男友坎托尼(Jason Cantoni)以及新寵物，一同在昆士蘭海岸過著悠閒生活，而當記者再次與她接洽時，她竟然又推翻女兒的說詞，大罵「你竟然相信那個小X子…」，還以「一個被親戚性侵的女人」稱呼女兒，說對方14歲時曾被一名親戚性侵。

現年28歲的佩達，則是回應母親的話「100%不真實」，以及「只是在編造謊言」，無奈表示，「看來她對自己所做的事情，完全沒有悔意。」而涉案的40多歲男子湯莫目前仍然在逃，警方因為無法確認他的真實身分，仍在追查消息。