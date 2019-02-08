體驗貧窮！每月36萬生活費→2.5萬　富家女大生才知：我的人生是天堂！

▲體驗過貧窮生活後，女大生才體會到要珍惜自己的幸福人生。（圖／翻攝自Instagram／rimmermaria）

國際中心／綜合報導

居住在英國的21歲富家女里默(Maria Rimmer)，身為俄羅斯百萬富豪之女，從小到大享盡榮華富貴，人生完全不知道「貧窮」是何物，日前參加電視節目體驗貧窮生活一周，種種的「文化衝擊」不但讓她大開眼界，也才知道自己原來覺得「很輕鬆」的生活，和其他人相比根本就像「活在天堂」。

21歲的里默雖然還是在倫敦就讀地質學的女大生，但她卻因為出生富豪之家，除了已婚生子，還和丈夫一同在倫敦擁有房產，從小備受寵愛的她表示，「我幾乎得到了人生所想要的一切，5歲時就拿到人生第一個香奈兒包」，平均每個月花費約4000到5000英鎊（約台幣16萬至20萬元），最高則是平均每月花8000至9000英鎊（約台幣32萬至36萬元），一年的度假次數更是多達4、5次。

對於像里默這樣的天之嬌女，她一直不覺得自己的生活有多特別，甚至還常會抱怨要同時帶小孩和上學很辛苦，然而她參加Channel 5電視台所舉辦的Rich Kids Go Skint節目，造訪了居住在南倫敦克羅伊登(Croydon)的鮑茲關達夫婦一家(Becky and Hama Bouzguanda)，才讓她大大開了眼界。

鮑茲關達一家四口，每月只能依賴650英鎊（約台幣2.5萬元）的援助金過活，並且只能花費其中的45英鎊採買食物（約台幣1796元），而小孩大多數衣物都是來自於慈善商店，巨大差異的生活讓里默坦言，「我以前從沒聽過什麼是援助金，從不知道那是什麼，也不知道是怎麼運作的。」

而對於鮑茲關達一家人所居住的狹小空間，也讓里默十分震驚，「人們居然可以住在這麼小的地方，這對我來說太瘋狂了，我總是會為客人準備至少1到2間的客房，然而他們一家人卻無法每個人都擁有自己的房間。」巨大的衝擊讓她開始反思自己所擁有的一切，「我現在知道我的生活根本是天堂，以後會更負責任地用錢，因為這些對我來說微不足道的小錢，對某些人來說是有重大的意義。」