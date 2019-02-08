12年熟成「酪梨巨痘」　刀一切...奶油膿漿狂噴嚇壞《戰痘醫生》

▲《戰痘醫生》又有新作，力抗12年酪梨大巨痘。（圖／翻攝自YouTube／Yamileth Sibrian）

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美國22歲鋼管舞者席賓娜(Yamileth Sibrian)自10歲起，肩上便長出了一個酪梨大的超大痘痘，為了不要再承受外界的異樣眼光，她找上了加州知名《戰痘醫生》(Dr Pimple Popper) 桑德拉李(Sandra Lee)來為她除痘，影片被分享至網路上後再度引來超人氣點閱，尤其是白色膿汁噴出的瞬間，讓許多愛好者大讚「療癒」。

席賓娜從小立志成為一名舞者，然而10歲出現的可怕巨型痘，卻阻礙了她成為專業舞者的夢想，還因此飽受同儕的欺侮與霸凌，她傷心表示，「這真的大大影響了我的學業，我無法集中精神，因為我被人們的評論給轟炸地疲憊不堪。」

隨著年紀的增長，席賓娜的巨型痘也愈長愈大，讓她參加舞蹈試鏡時，常常因為過度在意自己的外型而沒有自信，「有時在舞台上，人們也會注意到這個巨痘，這也影響了我和其他人的互動，因為許多人不會看著我的臉，而是死盯著它，感覺實在很尷尬。」讓她下定決心要找《戰痘醫生》桑德拉幫忙。

影片中，桑德拉為席賓娜局部麻醉後，便用手術刀切開了這個酪梨大的恐怖巨痘，隨即擠出像奶油一樣濃稠的白色膿漿，裡面還混著血水，嚴重情況連桑德拉都忍不住驚呼，「我從沒見過這樣的事情，因為它持續滲出，看起來就像攪爛的韭菜糊一樣。」而席賓娜則是十分滿意手術結果，現在的她覺得自己終於能重拾自信，去達成期待已久的夢想。