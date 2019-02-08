英超28歲球星遺體找到了　「搭機失聯近3周」球迷悲痛

▲ 今年28歲的薩拉才剛以破球會紀錄的轉會費與「加迪夫城足球俱樂部」簽下合約。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英超阿根廷籍前鋒球星薩拉（Emiliano Sala）上月21日搭機失聯，搜救人員本月3日在飛機殘骸當中找到一具身分不明的遺體，如今確認為薩拉。當局上月28日在法國北部敘爾坦維爾（Surtainville）的海岸發現了兩個疑似飛機坐墊的白色物體，研判應該是來自薩拉所搭乘的飛機。

薩拉在向父親傳送的最後一通語音訊息中表示，「我在這架看起來即將崩解的飛機上。如果你在一個半小時內沒有我的消息，我不知道，請人來找我。爸爸，我好害怕！」面對超過2個星期的等待，親友和球迷都非常焦急，如今更是悲痛。

失事的這架機上有2人，包括薩拉和59歲的機師伊博森（David Ibbotson）。今年28歲的薩拉才剛以破球會紀錄的轉會費1500萬英鎊（約新台幣6億元）與「卡迪夫城足球俱樂部」（Cardiff City Football Club）簽下合約，職業生涯即將更上一層樓，卻發生了憾事。

多塞特郡（Dorset）警方在聲明中表示，遺體已被運回英國南部的波特蘭港（Portland Port），「薩拉先生和飛行員伊博森的家屬均獲得更新的消息，也將繼續得到受過訓練的家庭聯絡官的支持。在這個艱難的時刻，我們的心與他們同在。」

▼ 當局原先不確定遺體的身分，如今確認為薩拉。（圖／路透）

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▼ 球迷紛紛哀悼薩拉。（圖／達志影像／美聯社）

