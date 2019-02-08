昭和天皇御召艦！比叡號77年前「彈藥庫巨爆」沉沒　殘骸尋獲了

▲日本二戰前建造的比叡號高速戰艦，曾經用作天皇的御召艦。（圖／翻攝RV Petrel臉書、維基百科）



記者王致凱／綜合報導

微軟已故共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）創立的「海燕號」（RV Petrel）海底戰艦殘骸研究團隊，近日又有重大發現。海燕號團隊宣布，於索羅門群島海域找到77年前遭美軍擊沉的昭和天皇「御召艦」、日本帝國海軍「比叡號」戰艦。

比叡號戰艦於1914年建成，為「金剛級」戰艦的2號艦，最早時被定位為戰鬥巡洋艦，之後又於1930至1940年代間經歷多次改裝，除了重新安裝砲塔、舷側裝甲外，也對主裝甲防禦力進行強化，並增強了主砲塔及鍋爐系統，使主砲射程與續航力、航速均獲得提升。

此外，比叡號也曾加裝過展望台以及擺設豪華的艦上「御座所」，成為昭和天皇巡視海軍、接待外賓專用的「御召艦」，讓比叡號成為戰前舊日本海軍的代表性戰艦之一，深受當時日本國內民眾認識與喜愛。

▼比叡號戰艦殘骸。（圖／翻攝RV Petrel臉書）



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太平洋戰爭爆發後，同型的3艘金剛級戰艦皆投入戰事，雖然此時「高齡」的比叡號已經服役近30載，但由於最高30節的航速優於其他戰艦，因此擔當航空母艦的艦隊護衛任務，參與包括偷襲珍珠港、空襲拉包爾、達爾文港，以及第二次索羅門海戰等多場關鍵性戰鬥。

1942年11月第三次索羅門海戰（瓜達康納爾海戰）期間，比叡號先在夜戰中遭到美軍巡洋艦密集火砲攻擊而受損，又因為同行的「隼鷹號」航母極度缺乏零式戰機護衛戰力，次日日出之後，美軍F4F野貓式戰機、SBD無畏式俯衝轟炸機和B-17轟炸機開始對比叡號展開攻擊，遭多發魚雷和炸彈命中，最終棄艦沉沒。這也是日本於太平洋戰爭中損失的首艘戰艦。

海燕號團隊4日公布，於索羅門群島一帶、薩沃島西北方985公尺深的海底發現比叡號殘骸，並公布一系列水下影像，為全長220公尺船體中的一截，長度約150公尺。從畫面可見，比叡號艦伸明顯破損，但主砲塔外觀仍良好，還能看見高射砲、螺旋槳等設備。

廣島縣吳市大和博物館館長戶高一成檢驗殘骸照片後表示，由於船體前段已經失蹤，很有可能是船首火藥庫發生大爆炸，才導致比叡號戰艦沉沒。