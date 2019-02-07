曼谷霧霾嚴重…1台空淨機都買嘸！　實體店、網路全面斷貨

▲ 曼谷人口多達1000萬，霧霾嚴重，民眾瘋搶空氣清淨機和口罩。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

泰國曼谷霧霾情況嚴重，至今已有數百所學校被迫關閉，當地居民大量搶購空氣清淨機以及口罩，導致當地的空氣清淨機賣到斷貨，目前當地業者已經無法滿足消費者的需求，就連泰國最大零售集團「尚泰」（Central Group）也坦承，目前實體店和網站的空氣清淨機庫存已經全部賣光。

彭博報導，曼谷目前已進入連續第2年的季節性空氣汙染，現在當地人已經開始擔憂，對抗霧霾將會是一場漫長戰役。「我們從沒想過空氣會變得這麼糟糕」，根據當地水果攤商Veerachai Roopsuwanakul的說法，「我們在商家或網路都買不到空氣清淨機。」

當地業者Berli Jucker、Home Product Centre已無法滿足消費者的需求，而泰國最大零售集團「尚泰」總裁Yol Phokasub指出，目前網站以及實體店的空氣清淨器都已全數賣光。

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根據新創公司IQAirl編制的AirVisua空汙指數，曼谷霧霾嚴重程度一度排名全球第4，就算空汙問題沒有印度新德里嚴重，但曼谷居民對於霧霾的意識迅速抬頭，目前已有超過200萬人在IQAir的AirVisual應用程式追蹤空氣品質。

儘管部分企業可能因此受惠，但曼谷經濟成長依賴旅遊業，若空汙問題在未來持續下去，可能波及觀光旅遊產業。