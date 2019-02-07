影／舊金山瓦斯氣爆「火焰轟9公尺」燒5棟樓！　目擊者：以為是炸彈

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美國舊金山一處工地6日發生瓦斯氣爆，火焰一度衝上30英呎高（約9公尺）、延燒5棟房屋，其中一幢兩層樓的建築幾乎全毀，包括一樓的中式餐廳 Hong Kong Lounge II和樓上的民宅。警消人員緊急疏散附近民眾和學生，5名餐廳員工失蹤後已被找到，目前沒有傳出傷亡。

▲ 火焰一度衝上約9公尺高、延燒5棟房屋，其中一幢兩層樓的建築幾乎全毀。（圖／達志影像／美聯社）



消防單位主管表示，起火原因是私人包商安裝光纖纜線時，用挖掘機不小心穿破瓦斯管線。火焰吞噬挖掘機並迅速蔓延到附近的餐廳，一名目擊者表示，當時一群人不斷尖叫，「所以我轉過身來，看到火焰在我身後蔓延...我一度以為是炸彈。」

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▲▼ 當局指出，起火原因是私人包商安裝光纖纜線時，用挖掘機不小心穿破瓦斯管線。 （圖／達志影像／美聯社）



據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，這起意外發生於當地下午1時18分左右，位在舊金山Geary Boulevard和Parker Avenue交叉路口的街區，火勢延燒約2個小時半後，已於當地下午3時38分左右被撲滅。

報導指出，舊金山都會輕軌鐵道系統（Muni） 部分路線被迫改道，而許多被疏散的居民將無法在當天返家，當地已經設立了疏散中心。此外，太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）表示，正在盡力為氣爆後約300名沒有燃氣的客戶，還有235名失去電力的客戶提供服務。