美財長梅努欽：還沒計劃川習會　先專注「下周貿易談判」

▲ 美國財政部長梅努欽。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）6日表示，總統川普與中國國家主席習近平的會晤尚未開始計劃，將視下周的貿易談判進展再決定後續動作。他下周將與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）帶領代表團赴北京，展開新一輪的貿易協商。梅努欽指出，官員們非常專注於此次談判，並致力在3月1日期限前達成協議。

梅努欽表示，「我能告訴你，目前沒有任何計劃，但總統提過可能與習主席會面，我們會審視下周取得的進展。」他還透露，川普以「非常仔細的方式」參與談判，且每周或每日都會接收經濟團隊的更新報告。

▼ 川普與習近平上一回見面是在去年12月的G20峰會。（圖／路透社）



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川普與習近平上一回見面是在去年12月，兩人於阿根廷的20國集團（G20）峰會後舉行晚宴。若再次促成「川習會」，則敲定美中貿易協議最終細節的可能性會增高。

《南華早報》先前報導，知情人士透露，「川習會」可能在2月27或28日於越南峴港舉行。不過，川普5日在國會發表國情咨文時，已經證實那段期間會與北韓領導人金正恩會晤。