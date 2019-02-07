川普提名愛將「出任世銀行長」　馬爾帕斯誓言經濟增長改革

▲ 馬爾帕斯誓言要進行「積極經濟增長」改革。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國財政部國際事務副部長馬爾帕斯（David Malpass）6日受總統川普提名角逐世界銀行（World Bank）新任行長。62歲的他是川普的忠實支持者，不僅長期批評世銀的貸款行為與商業模式，也對多邊機構的影響力表達擔憂。馬爾帕斯的任命必須得到世銀董事會的批准，而他誓言要進行「積極經濟增長」改革。

《紐約時報》指出，馬爾帕斯的任命可能引發爭議，不僅因為他過去對世銀的質疑，外界也擔心川普政府可能利用這個5年任期的職位，來抑制中國在全球日漸擴大的影響力。報導提到，藉由提名馬爾帕斯，川普安插了一名忠誠的支持者兼總統競選顧問在這重要的職務上。

▼ 馬爾帕斯過去對世界銀行提出不少質疑。（圖／達志影像／美聯社）



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馬爾帕斯批評世銀持續貸款給中國，因為他認為中方已經很有錢了。川普在提名記者會上表示，馬爾帕斯是一位「相當非凡的人」，「他持續盡力確保融資聚集在真正需要援助的地方與計劃上，包括生活在極端貧窮中的人。」

世界銀行由近200個國家集體所有，美國是世銀最大股東，擁有16%投票權，慣例由美國選出行長。世銀的優先事項包括解決全球貧困問題、因應氣候變遷，以及提供外援。報導指出，這些使命大部分與川普政府的優先事項不一致，因此外界質疑，川普提名的人選在實現世銀目標方面的功效。