蘋果零售長阿倫茲4月離職！　年薪8億曾被看好「接班庫克」　

▲ 阿倫茲是蘋果薪資最高的員工之一。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

蘋果公司5日宣布，零售長阿倫茲（Angela Ahrendts）因「新的個人和職涯追求」將在4月離職，讓科技界相當震驚。阿倫茲在蘋果任職近5年，領導零售和網路商店的經營，曾被外界視為是蘋果執行長庫克（Tim Cook）的接班人，且2018年的總薪酬為2650萬美元（約新台幣8億元），比庫克還高。

▼ 阿倫茲曾擔任Burberry的執行長，加入蘋果時令許多科技界的人士很驚訝。（圖／達志影像／美聯社）



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阿倫茲是蘋果薪資最高的員工之一，而庫克2018年的總薪酬為1570萬美元（約新台幣4.8億元）。蘋果指出，阿倫茲職位將由人力資源副總裁歐布萊恩（Deirdre O’Brien）接下，歐布萊恩將兼任零售高級副總裁，同時持續負責原先有關人才發展與員工關係的事務。

現年58歲的阿倫茲曾擔任精品Burberry的執行長8年，2014年加入蘋果時，令許多科技界的人士很驚訝。她上任後改變了零售流程，讓購物體驗變得更奢華，也整合虛擬與實體店面、提高了蘋果在全球市場的收益。對於是否成為庫克的接班人，阿倫茲2017年表示，這些傳言「很蠢」，是「假新聞」。