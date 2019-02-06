以為鬧鬼！女大生衣褲詭異消失「浴室牆有手印」　她打開衣櫃嚇傻

▲ 據瞭解，這起事件重重打擊瑪迪和她的室友，料2人會另尋住處。

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名女大生平時住在學校附近，但自上月底開始，她在家中陸續遇到詭異現象，衣褲離奇消失、衣櫃發出聲音、浴室牆面鏡子出現手印，還以為家裡鬧鬼，因為她沒有發現任何外人闖入屋內的跡象。直到2日這天，她再度聽到衣櫃傳出聲音，便開口提問「誰在裡面」，不料竟發現一名男人躲在她的衣櫃裡頭。

女大生瑪迪（Maddie）與另名同學兼室友住在一起，習慣鎖門，但卻遇到這些令人毛骨悚然的離奇狀況，襯衫、褲子一件件消失，讓她以為房間鬧鬼。

根據瑪迪的說法，她起初以為衣櫃傳出的奇怪聲響是浣熊，但就在她手握門把、開口問了「誰在裡面」之後，隨即傳來「喔，我的名字叫德魯」，當場把她嚇壞，因為衣櫃裡正躲著現年30歲的男子德魯（Andrew Clyde Swofford），且身上還穿著她的衣服。

事後，瑪迪聯絡男友來她家，但在等待的期間，德魯再度「試穿」瑪迪的數件衣服、戴上帽子，甚至走到浴室照鏡子。此外，德魯還稱讚瑪迪非常漂亮，且想要擁抱她，但瑪迪並沒有讓對方得逞。

目前警方已介入調查這起案件，並拘捕德魯，目前他正被關押在附近的吉爾福德郡（Guilford），面臨14項指控。此外，負責該棟大樓的管理公司也正在釐清德魯是如何進入瑪迪的房間。

這起事件重重打擊瑪迪和她的室友，料2人會另尋住處。瑪迪事後提到，她那天晚上跑去和室友同睡一張床，「我不能待在這裡…有種不好的感覺。」