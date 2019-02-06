川普：美國永遠不會成為社會主義國家　共和黨員歡呼「USA！」

▲ 川普強調，美國「永遠不會成為社會主義國家」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普於東岸時間5日晚間9時（台灣時間6日上午10時）發表國情咨文，全長約82分鐘。川普提到委內瑞拉的情況，還有近來出現鼓吹美國採取社會主義的聲浪。他強調，美國「永遠不會成為社會主義國家」。對此，台下許多共和黨人起立拍手、歡呼「USA！USA！USA！」

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）自行宣布成為「臨時總統」，以推翻總統馬杜洛（Nicolás Maduro），美國、加拿大、巴西等國均表達支持。川普在演說中提到，「兩周前，美國正式承認委內瑞拉的合法政府和新的臨時總統瓜伊多，我們支持委內瑞拉人民對自由的崇高追求，也譴責馬杜洛政權的野蠻行為，他們的社會主義政策把這個國家從南美洲最富有的國家變成貧窮和絕望的狀態。」

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▼ 川普前往國會發表國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）

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川普接著說，「在美國，我們對在我國採取社會主義的新聲浪感到震驚，美國建立在自由和獨立之上，而不是政府的強制、統治及控制。 我們生而自由，我們也將保持自由。」對此，台下許多共和黨人起立拍手、歡呼。

《國會山報》指出，川普這番話很可能針對台下一些自稱民主社會主義者（Democratic Socialists）的國會議員，包括參議員桑德斯（Bernie Sanders）與眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。川普說完後，桑德斯面無表情，奧卡西奧-科爾特斯則面帶微笑。