「邊境牆能救命！」川普國情咨文施壓國會妥協：我會把牆蓋起來

▲ 川普提到，政府將會永遠支持執法部門，並承諾「我們永遠不會把我們的英雄從美國移民及海關執法局剷除。」（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普當地5日晚間發表國情咨文演說，其中一大重點正是美墨邊境牆。他先是暗示國會目前距離2月15日的政府關門大限僅剩10天，並敦促國會是時候向世界各國展現終結非法移民的決心，「我們有責任建立一道保護國人性命與就業（機會）的移民制度」，目前政府已向國會提案，「我會把圍牆蓋起來！圍牆是有用的、圍牆能拯救性命。」

根據川普的說法，就在他發表演說的同時，大批移民隊伍正朝美國前進當中，政府已派出3750名士兵駐守南部邊境地區來保衛國家，並強調入境美國必須走合法途徑，且合法的工薪階層國人為大規模非法移民付出代價，「容忍非法移民是一件非常殘忍的事情。」

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川普也指出，許多人蛇集團非法越過邊境，把上千名年輕女孩及婦女偷偷運進美國，並把她們販售給賣淫集團淪為現代奴隸，多虧了美國移民及海關執法局（ICE）特別幹員們的努力，「目前已解救出300多名女性，更有1500多名殘暴的人口販子被關入大牢。」

此外，川普向在場人士介紹戴布拉比賽爾（Debra Bissell），因為她80多歲的年邁父母上月在內華達州被非法移民殺害，「不能再有美國人因為國家未能全權控制邊境而喪命。」

針對美墨邊境一事，川普政府目前已向國會提案，內容包括人道主義救援、加強執法、入境口岸實施毒品檢測、消除孩童走私漏洞以及邊境牆。他指出，「這不僅僅是一堵簡單的混凝土牆…圍牆是有用的、圍牆能拯救性命。讓我們共同努力妥協，來達成一項讓美國變得安全的協議。」