專租觀光客！ 日本「變態9人分屍案凶宅」改裝變民宿

▲9屍命案的凶宅目前改裝成民宿出租。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

日本是許多台灣旅客出國遊玩的首選，不過，最近有網友透露，當地不少發生過凶殺案的凶宅目前都已經改裝成「民宿」出租給國外觀光客，包括1997年棄屍案的澀谷區圓山町空屋、2017年9人分屍案的神奈川縣座間市住宅，遊客挑選這類獨棟式民宿時可以先至網站「大島てる」查詢是否為凶宅，免得當了冤大頭。

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▲9屍命案的公寓是兩層式建築，共有12個房間，包括命案房間在內共有11戶簽有租約。（圖／CFP）



據了解，日本現今有很多物美價廉的民宿，讓想省住宿費的小資族非常心動，但附近鄰居指出，這些漂亮房屋的背後其實暗藏超變態兇殺案，而且「現在專租給觀光客」。

22年有一名日本女性被尼泊爾人殺害，並棄屍在澀谷區圓山町一間空屋內，如今房東已重新裝潢、布置，打造成出租給遊客的民宿，很多來自外地或國外的觀光客都會被便宜的住宿價格吸引，殊不知自己住上了恐怖凶宅。

此外，2017年還發生過轟動亞洲的9人命案，被封為「分屍人魔」的兇手白石隆浩在推特上專挑有輕生念頭的女性，再將被害者誘騙至住處性侵。有8名女子遭分屍，與1名男子尋找失蹤女友卻也被殺害，共9人遇害。

▲當時遇害的9人中，年紀最小的才15歲。（圖／CFP）



當時爆出如此嚴重的凶殺案，原本外界都以為住在同一棟公寓的住戶會連忙搬走，沒想到事發3天後，沒有任何一戶搬家，住戶們表示「我想繼續住在這裡」、「這裡租金便宜，附近又方便阿」。

白石後來落網時向警方透露，之所以會選擇租下這間套房，是看上有「閣樓」的格局，就是為了利用高處的欄杆來勒死被害人，讓外界聽了實在不寒而慄。

▲兇手特別挑有閣樓的房屋行凶。（圖／CFP）



為了預防自己住到凶宅，出國前可以先到日本的「大島てる」網站上查詢，就能知道這間房子過去是否發生過事故，或是住飯店也是較保險的方式。

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