誇張片曝光！爸媽賣藝賺旅費　抓6個月寶寶「來回狂甩」拋空中

▲俄羅斯夫妻賣藝，把寶寶放在空中甩。（圖／翻攝自臉書／Zayl Chia Abdulla）

記者錢玉紘／綜合報導

馬來西亞民眾近日在街上看到一個誇張景象，一對來自俄羅斯的夫妻為了要賺旅費，直接在街頭賣藝，但表演的內容卻是把小寶寶像求一樣甩到空中，還一度空拋，非常的危險。有民眾把影片錄下來PO在臉書上，引起討論。據了解，這對夫妻目前已經被警方逮捕。



這個驚人的事件發生在馬來西亞吉隆坡的鬧區武吉免登（Bukit Bintang），民眾拍下的影片可以看到，一對年輕夫妻在街上賣藝，爸爸抓著小嬰兒的腳，把寶寶倒吊著甩來甩去，接著寶小孩舉到空中，甩了幾下之後，一度直接空拋寶寶，並且拍了一下手才接住，旁邊有大量路人圍觀，有人鼓掌，也有人露出驚訝的表情。



與此同時，媽媽則在一旁鼓譟群眾，似乎擔任收錢的角色。事後，路過的民眾把影片PO網，並且大罵，「我今天路過，看到這個非常不負責任的行為，這麼做可能會害那可憐的孩子受傷，官方當局為什麼會允許這種表演？這已經是需要被逮捕的行為了，拜託幫幫忙」。

綜合外媒報導，這對夫妻分別為27和28歲，為了籌措環遊世界的旅費才在街頭表演，而被當作「表演道具」的寶寶是他們6個月大的兒子，兩人已經在當地時間4日下午遭到馬來西亞警方逮捕，將會依虐待、疏忽照顧兒童等罪名接受調查。警方僅表示，目前還不確定會不會居留父母，社會福利部門也已經協助介入調查。

據了解，這對父母被逮捕之後宣稱，這只是在幫助小孩「運動」，而且孩子非常喜歡被這樣甩，只要起床就會想要玩。