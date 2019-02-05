下半身癱瘓遭囚30年！泰男出車禍「沒就醫」　無助趴躺垃圾堆別墅內

▲男子被警方帶出時一臉驚恐。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

一名遊客日前在經過泰國東北部的一棟3層高別墅時，聽到屋內傳來奇怪的聲音後察覺有異，於是趕緊報警請人來查看。沒想到警察到場破門而入後，竟然發現一名雙腳無法行動的男子，確認過後發現該名男子在10幾歲時發生車禍，他的母親將他鎖在這間房子裡，每天來找他並將食物放在門外後離去，而他已經有整整30的時間沒有看到外面的世界，並對闖入屋內的陌生人感到害怕。

根據外媒報導，這名殘疾泰國男子的名字並未被公布，他在10幾歲時意外遭遇車禍，導致雙腳失去了行走的能力，不過他從未被送到醫院治療過，30年來被鎖在這棟高3層樓的別墅當中。

男子的60歲母親則是會每天來探望兒子，並且留下食物在門外。當警方試圖進入這棟別墅時，門後有一名被認為是男子媽媽的老婦人，房內相當凌亂並且充滿垃圾，並散發出難聞的氣味外，而當時男子則是無助的躺在地上，場面令人相當震驚；當男子被救出並被送往醫院時，似乎因為太久沒有出門，對外面的世界露出十分驚訝的表情。

報導中指出，該名將孩子藏起來的女人怕受到鄰居干預，將這件事深藏了30年，導致街坊鄰居傳出別墅裡有鬼的傳聞；一名鄰居稱，婦人會在凌晨4點時拿著食物到房子前，有時候她會進到屋裡，有時候只是將食物放在門外，然後位有一隻神秘的手會把食物拿進房裡，婦人似乎有另一個家，而不是長期居住在這裡。不過警方也稱，目前還不確定該名女性的身分是否為男子的親生母親，還需要再做調查。