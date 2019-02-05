這村莊就愛「肉多女」！140kg村花天天躺著等吃飯　胖女狂吸男人追

▲泰國這個村莊的女子越胖越有人愛。（圖／翻攝自YouTube／TVCHOSUN）

國際中心／綜合報導

南韓一檔綜藝節目日前到泰國一處村莊內採訪，發現這個村莊裡的女人個個體重都破百，每天除了吃飯之外，就只要躺著休息維持體重就好，所有的家務事都由男人來做；而當地身材纖細的女生反而覺得自卑，甚至是不受男性歡迎。

南韓節目《亞洲獵人》日前到泰國一個名為「普吉」的村莊訪問，從影片中可以看到，一名身穿紅色圓點衣服、體重為140公斤的女子躺在床上看電視，只要動一張嘴，老公就會把所有的事件做好做滿，甚至是騎車載她出門，就連煮飯、洗衣等家務事通通都是由男生包辦。

而這些男人也以可以幫家中的女性做這些事為榮，更覺得自己超有面子；他們認為肉多、胖的女人才是最美的。節目中還採訪到一名身材纖細的女子，該名女性表示，她沒有男友也沒有男人追，吃不胖的體質讓她很困擾，一旁的男子更直言，她太瘦了一點不胖，所以「不漂亮」。

隨後，身材較纖細女子的朋友突然出現，穿著條紋衣服、擁有豐腴身材女子據說是村子裡，人氣最高的、最多人追的女子，更有3名想追她的男子日日守在她家門前等待，只為與她見上一面。這些男子表示，胖胖的女生比起纖瘦的女生來說，會讓心裡的感覺更加溫暖，女生如果瘦瘦的就給人感覺很冷淡。

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