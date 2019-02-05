-10度機艙困6hr！暴風雪襲布拉格機場　200人「沒食物沒水」超崩潰

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瑞安航空（Ryanair）一架要飛往馬德里的航班在3日早上時，因為遭遇暴風雪而停飛，但200名的乘客卻被困在機上，在沒有食物沒有水、溫度零下10度的情況下，待了 6個小時之後才被允許下機，讓許多人抱怨連連，更將這個超炒的情況上傳到社群媒體，引起網友關注。

根據外媒報導，這架FR2767的航班在3日時，預計從布拉格飛往西班牙的馬德里，卻因為布拉格的氣候不佳，遇上暴風雪，造成飛機停飛，但是機上將近200名的乘客卻未得到妥善的安排，就這樣在沒有食物沒有水，機艙裡溫度為-10度的情況下，度過整整6個小時的時間，讓大家都十分崩潰。

一名乘客在推特上表示，機上還有帶著年幼小孩的父母，每個人都顯得非常的焦慮，更有人表示，他們像是被航空公司「綁架」，不被允許可以離開飛機；另一名乘客則稱，當飛機在除冰時，這架航班被宣布停飛。

報導中指出，這些乘客在6個小時後被允許下機，並被安排在機場旅館過夜，隔天早上再飛往西班牙。當地媒體則稱，瑞安航空公司的機師表示，當時的天氣越變越惡劣，機翼上的冰無法順利去除，才造成這個狀況。

對此，瑞安航空也透過推特發出聲明，「布拉格機場的積雪和緩慢的除冰行動，導致一個航班被取消，所有的顧客都已經得到酒店住宿，航班將在隔天起飛。」