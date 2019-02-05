春遊注意！泰國6國際機場「取消吸菸室」　所有航廈全面禁菸

▲曼谷蘇凡納布機場等6個機場，之後航廈內將全面禁菸。（圖／翻攝自臉書／Suvarnabhumi Airport）

國際中心／綜合報導

泰國是國人相當喜愛的旅遊地，但現在機場有新規定了。泰國機場集團（Airports of Thailand Public Company Limited）3日宣布，泰國的6個主要國際機場航廈內吸菸室將會全面停用，也就是說日後在機場航廈內全面禁菸，違者將會罰款最高5000泰銖（約4900元新台幣）。

據報導，泰國機場集團總裁蘇林瓦（Sutheerawat Suwanwat）表示，有6個機場之後全面禁菸，包含曼谷的蘇凡納布（Suvarnabhumi）、和廊曼（Don Mueang）、普吉（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）以及清萊的美發弄（Mae Fah Luang）等。

蘇林瓦表示，「大眾的健康是我們的首要考量」。根據2017年修正通過的菸草控制法（Tobacco Control Act），泰國公共衛生部在去年宣布，所有政府機關辦公室、國營企業以及機場都會成為非吸菸區，出入口5公尺內的地方也禁止吸菸。

泰媒報導，這6處機場還是會在航廈外的地方另外設置吸菸區，讓有需要的旅客使用。不過未來若是在航廈內抽菸，將會被罰款最高5000泰銖